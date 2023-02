Stanco della panchina, Allegri e Pioli pregustano l’affare

Protagonista di una stagione deludente nel suo club, l’attaccante torna nel mirino di Juve e Milan, che sognano il colpo low cost

Solo due gol in tredici presenze. Un paio di infortuni fastidiosi che lo hanno costretto allo stop. Poi la panchina, che un paio di volt si è tradotta in assenza dal campo per tutti i 90′ di gioco. La stagione dell’attaccante olandese in Bundesliga non sta certo andando secondo le aspettative che il club aveva riposto su di lui.

Il classe ’99, che nel marzo del 2021 aveva raggiunto un valore di mercato di 30 milioni, ora non vale più di 20. Nonostante sia titolare di un contratto con scadenza giugno 2026. L’appartenenza del calciatore alla ‘Scuderia Pimenta‘ lascia poi presagire che il suo agente potrebbe lavorare per un addio. Che magari comporterà un approdo in Italia, dove Juventus e Milan se lo potrebbero contendere.

Malen in uscita dal Dortmund, lotta tra Allegri e Pioli per l’olandese

Il portale tedesco ‘fussballtransfers.com‘ ne è certo: se il rapporto tra il tecnico dei gialloneri Edin Terzic e Donyell Malen dovesse continuare su questa falsariga, la separazione a fine anno potrebbe essere cosa fatta. Arrivato nell’estate del 2021 dal PSV per una cifra pari a 30 milioni, l’attaccante oranje non sembra più in sintonia con l’ambiente teutonico. In questo contesto poi, c’è poi da registrare il quasi sicuro movimento in uscita del club tedesco: con la cessione di Jude Bellingham la società della Ruhr potrà ambire a costruire una linea offensiva con profili più prestigiosi del pur valido avanti olandese.

Questo significa che la cessione di Malen potrebbe esser già stata messa in conto dal Dortmund, che tra l’altro può già contare su una serie di profili giovanissimi di alto livello da lanciare in prima squadra. Juve e Milan, vecchi estimatori del calciatore, hanno già fiutato l’affare. la battaglia potrebbe giocarsi sul filo dei 15 milioni di euro.