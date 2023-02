Collegio garanzia e processo Juve: autosospensione UFFICIALE

I tempi di attesa apparentemente interminabili per la Juventus sembrano finalmente essere terminati: ecco la decisione del Collegio Garanzia.

L’ultimo periodo per la Juventus è stato tutto fuorché positivo. La lieve ripresa avvenuta recentemente in campionato non ha contribuito in alcun modo a stemperare gli animi. Non in maniera significativa quantomeno.

La decisione presa dal Collegio Garanzia potrebbe a ogni modo placare l’ira della tifoseria intera. Dagli ultimi aggiornamenti pare sia emerso il primo ‘colpevole’. Il tutto in seguito alle dichiarazioni pronunciate contro i bianconeri.

Il tutto è nato dalla partecipazione di Piero Sandulli a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tvplay, durante la quale vennero rilasciate delle dichiarazioni piuttosto clamorose. Dichiarazioni dalle quali il CONI ha deciso di dissociarsi tramite un comunicato stampa apposito per l’occasione.

Il professor Piero Sandulli aveva spiegato a suo tempo come l’analisi più attenta verso la Juve fosse dovuta alla quotazione in borsa della società. La tesi in questione non è risultata in alcun modo valida. E questo ha causato una reazione a catena.

I nuovi sviluppi hanno così previsto un esito certamente clamoroso, ma col senno di poi non così tanto inaspettato. Il motivo per cui la tesi citata in precedenza è stata dichiarata invalida riguarda il carattere strettamente personale di quanto detto.

Cosa che per ovvie ragioni non rappresenta in alcun modo la decisione del Collegio Garanzia.

Juventus, arriva la svolta sul caso Sandulli

Il mea culpa effettuato da Sandulli in merito alle sue dichiarazioni sulla Juventus ha previsto la sua autosospensione. Dunque la figura citata non ricoprirà più il ruolo di vice presidente della seconda sezione del Collegio Garanzia del CONI.

Organo che poco tempo prima aveva per l’appunto preso le distanze dalle sue dichiarazioni. Ulteriori sviluppi sulla vicenda potrebbero arrivare già dai prossimi giorni. Cosa che i tifosi si augurano caldamente.

Andrea Marras