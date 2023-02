Duello per Milinkovic-Savic: la Premier lo tenta

Milinkovic Savic continua ad essere l’uomo in più della Lazio targata Sarri: duello in Premier League per il top player biancoceleste

Da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri, ma Milinkovic-Savic continua a fornire prestazioni di altissimo livello anche sotto la gestione dell’allenatore toscano. Il centrocampista serbo si sta riprendendo alla grande dopo un Mondiale avaro di emozioni. Per lui finora sono arrivati ben 6 gol e 8 assist in campionato con il suo bottino che può essere incrementato in questi mesi finali di stagione.

Il suo contratto con il club biancoceleste terminerà nel 2024 e così il patron Lotito starebbe pensando sempre a blindare il top player della Lazio. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.com” ci sarebbe sempre il forte interessamento dell’Arsenal, ma attenzione anche alla nuova big della Premier League, il Newcastle, che continua a collezionare risultati importanti nel campionato inglese. La notizia è circolata sul tabloid The Sun con il duello a distanza tra due dei migliori club inglesi. Milinkovic-Savic continua ad essere un oggetto dei desideri, ma la sua situazione sarà più chiara a partire delle prossime settimane. I contatti per un possibile prolungamento contrattuale continuano con il suo agente Kezman, ma la possibilità per una cessione eccellente in estate è concreta.

Lazio, Milinkovic-Savic può salutare in estate

Negli ultimi giorni, come rivelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, c’è stata una conference call tra Lotito e lo stesso agente del top player della Lazio. Al momento non sarebbero arrivate novità con Kezman che ha fatto intende come il suo assistito abbia voglia di provare una nuova avventura senza dire addio ai biancocelesti a parametro zero.

Possibile svolta in estate per lo stesso centrocampista serbo che vorrebbe regalare una nuova qualificazione alla prossima Champions League alla Lazio. L’ultimo traguardo possibile prima di poter dire addio.