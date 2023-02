Zidane e nuovo Ds: rivoluzione francese con Juve ko

L’ennesimo flop della big fa tornare di moda l’ipotesi di un approdo di Zizou sulla panchina: svaniscono i sogni dei tifosi bianconeri

Accostato per mesi alla prestigiosa e calda panchina del PSG per il dopo Pochettino, Zinedine Zidane si è sempre trincerato dietro il sogno di allenare la Nazionale francese. L’ottimo cfammino de ‘Les Bleus’ ai Mondiali di Qatar 2022 – con la vittoria finale sfumata solo ai calci di rigore – ha convinto il presidente federale Noel Le Graet a confermare Didier Deschamps sulla panchina della selezione. Con tanto di quasi sberleffo nei confronti di Zizou.

Nel frattempo, e parliamo della precedente estate, il campione del mondo a Francia ’98 era stato accostato con insistenza anche alla Juve. Accreditato per sostituire Allegri già all’alba della corrente stagione – e magari anche in corsa, considerando il disastroso inizio dei bianconeri – l’ex Pallone d’Oro ha aspettato pazientemente una chiamata per la Nazionale che non è mai arrivata. Ora, a distanza di mesi e mesi, si potrebbe essere liberata finalmente una panchina per l’uomo delle 3 Champions consecutive col Real Madrid.

Zidane al PSG, scatta la rivoluzione di Al-Khelaifi

L’ennesimo flop del PSG – eliminato agli ottavi di finale di Coppa di Francia dal Marsiglia – ha aperto un’altra serie di riflessioni all’interno del club. Le scelte del Ds Luis Campos non hanno convinto il patron Al-Khelaifi. Che starebbe meditando seriamente di accantonare il dirigente portoghese nonchè il tecnico Christophe Galtier, incapace di dare un’identità ben precisa ad una squadra che seembra più una collezione di figurine che altro.

Ecco che allora la nuova-vecchia idea si chiama Zinedine Zidane, che ora sarebbe molto più propenso ad accettare la sfida. Ovviamente l’ex allenatore del Real Madrid potrebbe avere voce in capitolo anche nell’indicare un nuovo Ds di fiducia. Un passo necessario per concordare le corrette mosse di mercato. L’approdo di Zidane a Parigi forse non farebbe felici alcuni tifosi bianconeri, ma sarebbe salutata con soddisfazione da Allegri. Che vedrebbe così fuori dalla corsa alla panchina della Juve uno dei suoi rivali più temibili.