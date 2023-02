100 milioni per la nuova stella: che rimpianto per il Milan

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molti club sono già proiettati al futuro in vista della prossima stagione.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Molte società, però, sembrano essere già proiettate al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi troviamo tre grandi del calcio europeo come, Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa dei rispettivi allenatori in estate. Il reparto che le tre big europee intendono rinforzare è l’attacco, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato.

Tutti pazzi per Kolo Muani: tre big europee sulle sue tracce

Come detto, Liverpool, Manchester United e Bayern Monaco sono già in movimento per programmare la prossima stagione.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il calciatore che le tre big stanno monitorando costantemente è Kolo Muani, attaccante francese classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione con i tedeschi, mettendo a segno 14 reti e fornendo 14 assist in 28 partite disputate. Propio per questo motivo, la valutazione che ne fa il club di Francoforte è di circa 100 milioni di euro. Il calciatore, la scorsa stagione, era finito nel mirino del Milan che voleva prenderlo a parametro zero, ma poi non se ne fece nulla. Grande rimpianto quindi per i rossoneri, che avrebbero potuto mettere le mani sulla futura stella del calcio europeo. L’Eintracht spera di innescare una grande asta in estate, con le big che sembrano pronte a darsi battaglia pur di aggiungerlo alla propria rosa.