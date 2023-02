Cerca una nuova squadra: lo scambio che coinvolge Calhanoglu

Durante tutto il periodo di assenza di Brozovic, Hakan Calhanoglu è stato preziosissimo per Inzaghi. Il nome del turco può anche stuzzicare all’estero

L’infortunio lungo e fastidioso di Marcelo Brozovic hanno costretto l’Inter a privarsi per diverso tempo del proprio regista croato, mancato prima per un problema alla coscia ad ottobre, e poi per uno al polpaccio a gennaio.

Inzaghi ha però saputo trovare la soluzione giusta per sopperire a tale problematica, reinventando Calhanoglu centrocampista davanti alla difesa, abbassandone il raggio d’azione ma conferendo comunque alla squadra la qualità necessaria nel primo palleggio. Il turco si è disimpegnato molto bene offrendo anche 3 gol e 6 assist totali in stagione tra le varie competizioni. Un’annata che unita a quella ottima d’esordio all’Inter ne fanno anche un potenziale uomo mercato, alla luce del fatto che è arrivato nella metà nerazzurra di Milano a parametro zero. Un suo addio sarebbe plusvalenza pura e dall’estero a qualcuno potrebbe anche fare gola.

Calciomercato Inter, Lemar in uscita dall’Atletico: idea per arrivare a Calhanoglu

Le prestazioni di Calhanoglu potrebbero anche far gola ad una big che ha bisogno di rinnovare il proprio assetto dopo un’annata quasi totalmente da dimenticare. Il riferimento è all’Atletico Madrid di Simeone, che sta stentando come non accadeva da tempo.

Fuori subito dalle coppe europee ed impelagati in una lotta per il quarto posto in Liga, i ‘Colchoneros’ in estate potrebbero andare a toccare l’organico. Movimenti anche a centrocampo dove in uscita potrebbe esserci Thomas Lemar che potrebbe essere opzione perseguibile per diverse compagini europee. Il prezzo si aggira sui 30 milioni di euro, ma l’Atletico potrebbe anche pensare di impiegarlo come merce di scambio per arrivare ad un calciatore più funzionale. L’idea potrebbe essere quella di proporlo proprio all’Inter in cambio di Calhanoglu che ha una valutazione di mercato simile e sarebbe pure utile al ‘Cholo’ Simeone. Una situazione che però eventualmente non attirerebbe l’interesse da parte dei nerazzurri, pronti ad esprimersi rifiutando tale ipotesi.