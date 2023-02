Pioli in bilico, il Milan ha scelto De Zerbi: con lui un fedelissimo

Questa seconda parte di stagione, determinerà il futuro di alcuni allenatori sulla panchina dell’attuale club.

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nel vivo, e sarà un grande banco di prova per quegli allenatori che non stanno dando quanto ci si sarebbe aspettato.

E’ ovviamente il caso di Stefano Pioli che, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, non sembra più riuscire a dare un’identità al Milan. I rossoneri, infatti, si trovano attualmente al sesto posto in classifica, a meno uno dalla zona Champions e addirittura a meno diciotto dal primo posto. Qualora le cose non dovessero cambiare, la dirigenza potrebbe pensare ad un cambio di guida tecnica, con il sostituto che sembra essere già stato individuato.

Pioli in bilico: idea De Zerbi per la prossima stagione

Come detto, stando a quanto riporta Repubblica, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è sempre più incerto.

Qualora il tecnico non riuscisse ad invertire la rotta, la società prenderebbe in seria considerazione l’idea di un cambio di guida tecnica. Il prescelto per sostituire Pioli è Roberto De Zerbi, che sta facendo molto bene nella sua prima avventura inglese sulla panchina del Brighton. Il tecnico ex Sassuolo piace moltissimo alla società rossonera, che lo ritiene il profilo ideale per dare il via ad un nuovo progetto. Un aspetto molto interessante sta nel contratto di De Zerbi con gli inglesi, vista la clausola da circa 13 milioni di euro. Si tratta di una somma certamente non alta, che il Milan potrebbe versare per portarsi a casa un allenatore dal grande futuro. Decisiva sarà sopratutto la volontà dell’allenatore, che non ha mai nascosto di trovarsi bene in Inghilterra. Se il Milan deciderà di puntare su De Zerbi, potrebbe bussare alla porta del Sassuolo per portare a Milano uno tra Berardi e Frattesi, due fedelissimi del tecnico del Brighton. La cosa certa è che se Pioli vorrà restare al comando dei rossoneri dovrà invertire la rotta, per cercare di condurre la squadra ad un piazzamento in Champions League.