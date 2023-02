Tradimento Di Maria, non rinnova e resta in A: Juventus incredula

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molti club sono già in movimento per programmare il calciomercato estivo.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Napoli, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Spalletti. I campani stanno dominando il campionato, che li vede al primo posto a quota 56 punti a più tredici sulla seconda. Il reparto che i partenopei intendono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Lozano verso la cessione: colpo a sorpresa per sostituirlo

Oltre agli acquisti, però, i partenopei proveranno a cedere quei calciatori che non rientrano pienamente nel progetto del tecnico toscano.

Oltre agli acquisti, però, i partenopei proveranno a cedere quei calciatori che non rientrano pienamente nel progetto del tecnico toscano. Il più indiziato a lasciare Napoli è Lozano, che ha molte richieste sopratutto dall’estero. Qualora l’addio del messicano si concretizzasse, la dirigenza avrebbe in mente il colpo da novanta per sostituirlo. Stiamo parlando di Angel Di Maria, esterno classe 1988 della Juventus. Il Fideo vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora a giugno, e al momento il discorso legato ad un possibile rinnovo è bloccato. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, la dirigenza azzurra avrebbe individuato nel campione del mondo il rinforzo ideale, che porterebbe esperienza anche in ambito europeo alla squadra. Si tratterebbe di un colpo pazzesco per il Napoli, che andrebbe a rinforzare in maniera esponenziale il proprio pacchetto offensivo. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli che sta lavorando per mettere a segno il primo grande colpo.