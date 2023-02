Rivoluzione Juve, ecco la nuova fascia destra

Rivoluzione anche in campo per la Juventus di Allegri: ecco la nuova fascia destra dopo l’addio del big

“Io guardo la realtà delle cose, in campo ne abbiamo fatti 41 ma ce ne hanno levati 15. Intanto abbiamo scalato un po’ di posizioni. Ora l’obiettivo è cercare di arrivare nella parte sinistra della classifica”.

E ancora: “I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo fatto dei buoni 60. Dopo il 3-0 siamo stati un po’ superficiali. Nel secondo tempo abbiamo subito troppi tiri in porta. Stavamo fermi nelle posizioni nonostante le occasioni in campo aperto. Dobbiamo migliorare in quelle fasi. Direi che abbiamo bisogno di tutti, i ragazzi hanno fatto bene. Fagioli è entrato e ha fatto bene, pure Soule e Iling sono bravi giocatori. Poi capisco che ci sono giocatori fuori, però i cambi diventano determinanti quando si gioca ogni tre giorni. Il ritmo va tenuto alto. Abbiamo giocatori che vengono da tanti mesi di inattività, devo essere bravo e fortunato nello scegliere chi mettere dentro”. Ha parlato così Massimiliano Allegri nel post partita di Salernitana-Juventus. Dal campo al calciomercato: la dirigenza bianconera è già al lavoro anche sul post Alex Sandro e Cuadrado.

Calciomercato Juve, Dalot e Mukiele per il dopo Cuadrado

I due laterali sono in scadenza di contratto ed entrambi destinati a salutare a fine stagione.

Due le occasioni in entrata per i bianconeri: l’ex Milan Dalot, sempre in bilico al Manchester United, e Mukiel, chiuso al Paris Saint-Germain da Hakimi. Entrambi rappresenteranno importanti occasioni in entrata. La dirigenza bianconera è alla finestra.