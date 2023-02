Dal Milan alla Juventus: destino segnato e firma gratis

I grandi club della Serie A, come Milan e Juventus, potrebbero provare a prendere un calciatore a parametro zero che milita in Premier League

È sempre calciomercato. Le società ora sono concentrate a pieno sulle questioni di campo, perché raggiungere gli obiettivi stagionali è fondamentale anche per potersi permettere determinate manovre in ottica campagna acquisti. Ma è necessario continuare a tenere gli occhi aperti sul fronte entrate, in modo da non farsi sfuggire in futuro eventuali ghiotte occasioni.

Ne sono ben consapevoli Juventus e Milan, che stanno attraversando un periodo di crisi molto preoccupante. I rossoneri targati mister Stefano Pioli hanno subito un altro ko nel derby per mano dei cugini dell’Inter e sono fuori dalle quattro posizioni che valgono la qualificazione in Champions League. Situazione ancora peggiore in casa ‘Vecchia Signora’, a causa della pesante penalizzazione di quindici punti. La sessione invernale dei trasferimenti è stata abbastanza spenta per entrambe le big italiane, ma in estate bisognerà necessariamente intervenire al fine di potenziare/sistemare le rose attualmente a disposizione. In tal senso, la Premier League è ricca di opportunità interessanti, che si potrebbero sfruttare a condizioni economiche vantaggiose. Qui entra in gioco Naby Keita, centrocampista guineano di proprietà del Liverpool e in scadenza di contratto giugno 2023.

Juventus, Milan e non solo: Keita pul finire gratis in Serie A

Il classe ’95 (compirà 27 anni il 10 febbraio) è ai margini del progetto firmato Jurgen Klopp. Stallo totale per il rinnovo dell’accordo scritto e, ad oggi, lo scenario non è cambiato. Non si registrano colloqui avanzati per la firma sul nuovo contratto, dunque l’addio a parametro zero è una possibilità più che concreta.

Keita stuzzica da tempo la fantasia di Milan e Juventus, che potrebbero farsi sotto nei mesi a venire. Non solo, perché tale opzione potrebbe invogliare pure squadre come Inter e Roma, specialmente i giallorossi che devono assolutamente infoltire la mediana. Chissà che la carriera di Keita non possa davvero proseguire in Serie A.