Il Milan punta il grande nome: arriva a zero in estate

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe tuffarsi sul profilo di Lucas Moura per l’estate: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini sta vivendo forse il momento peggiore della sua storia recente da quattro o cinque anni a questa parte.

I rossoneri, campioni d’Italia in carica, dopo essere stati rimontati dalla Roma di Josè Mourinho in occasione della seconda giornata di Serie A del 2023 hanno totalmente perso la bussola sia nel gioco che nei risultati. Il Diavolo ha infatti iniziato ad inanellare prestazioni molto deludenti culminate con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino di Ivan Juric e con due sconfitte consecutive in campionato. Prima è arrivata la batosta in casa contro il Sassuolo con ben cinque reti subite, una vera e propria umiliazione, poi il tonfo nel derby con di fronte l’Inter di Simone Inzaghi, vincente grazie alla rete di Lautaro Martinez verso la fine del primo tempo. Insomma, un momento nero per il Milan che sta già studiando le mosse, in vista della prossima estate di calciomercato, per riaddrizzare la rotta e magari aggiustare la rosa con dei rinforzi di qualità e assoluto valore. Uno di questi potrebbe rispondere al nome di Lucas Moura, esterno destro brasiliano in scadenza di contratto con il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Milan, occhi su Lucas Moura: ecco tutti i dettagli

Nonostante non sia più giovanissimo, il Milan potrebbe decidere di puntare forte sul profilo di Lucas Moura per la prossima estate di calciomercato. Il brasiliano, in scadenza di contratto con il Tottenham al termine della stagione, non ha opzioni e i margini di prolungamento, almeno per il momento, non sembrano esserci.

Tutte componenti che potrebbero favorire il Milan, soprattutto se dovesse staccare un pass per la prossima Champions, ma occhio ad alcuni nodi, uno su tutti quello legato all’ingaggio del calciatore verdeoro. Lucas Moura percepisce infatti uno stipendio “da Premier League” e il Milan dovrebbe ritoccare un po’ quelle cifre per riuscire a rientrare nei budget, così come il giocatore dovrebbe fare un passo verso il Diavolo nel caso di una trattativa.