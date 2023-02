Dal Milan all’Inter: scambio a sorpresa per Dumfries

Il calciomercato dell’Inter può passare anche dai grandi rivali: l’addio di Dumfries ed il colpo a sorpresa all’orizzonte

Questa sera andrà in scena il derby della Madonnina, un match che significa tanto per il cammino in Serie A di Inter e Milan.

Stagione tra alti e bassi per la squadra di Simone Inzaghi che, adesso al secondo posto, punta a chiudere al meglio l’annata per poi programmare un importante rilancio per la prossima stagione. Ed il calciomercato, a partire da giugno, regalerà non poche sorprese alla rosa della ‘Beneamata’. Uno dei nomi già accostati insistemente alle uscite e che in estate con ogni probabilità dirà addio all’Inter rimane quello di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, ultimamente usato col contagocce da Inzaghi, è quindi destinato a partire per regalare un’interessante plusvalenza alla società di Steven Zhang. L’ex PSV piace a diverse grandi società sparse per l’Europa. Dalle big di Premier al PSG e non solo: adesso, per la partenza di Dumfries, potrebbe giungere una sorpresa. Perchè ad interessarsi al laterale olandese vi sarebbe anche il Barcellona, pure lui pronto ad accontentare le richieste di Xavi per il 2023/24. L’arrivo di un nuovo terzino destro rimane tra le priorità del club di Laporta e Dumfries, valutato non meno di 40 milioni di euro dalla società meneghina, piace non poco. Ecco perchè l’offerta del Barcellona potrebbe fruttare all’Inter anche una contropartita.

Dumfries al Barcellona: proposto Dest

20 milioni di euro cash più il cartellino di uno dei talenti di proprietà del Barcellona che quest’anno ha giocato in prestito in Serie A.

Si tratta di Sergiño Dest, laterale americano approdato la scorsa estate a titolo temporaneo al Milan. I rossoneri non intendono riscattarlo ed è per questo che l’ex Ajax potrebbe finire per rimanere a Milano, spostandosi sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Dest, valutato intorno ai 15 milioni di euro, ha fino ad ora trovato poco spazio agli ordini di Pioli: 14 apparizioni ma solo 6