Rinnovo e addio Juventus: resta in Inghilterra

Con il calciomercato che si è concluso pochi giorni fa, ora le società possono pensare sia al campo che ai rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Manchester United, che si sta occupando proprio dei rinnovi contrattuali. I Red Devils sono al momento in quarta posizione a pari punti con il Newcastle terzo, e quindi in piena corsa Champions nonostante le difficoltà di inizio stagione. Nonostante questo la dirigenza sembra pronta a chiudere un rinnovo molto importante, sopratutto per il futuro.

Garnacho ad un passo dal rinnovo: addio Juventus

Come detto, il Manchester United è molto attivo sul fronte rinnovi, tanto che la firma del gioiello classe 2004 sembra imminente.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo as.com, infatti, è praticamente fatta per il rinnovo dello spagnolo Alejandro Garnacho con lo United. Nonostante la giovane età, lo spagnolo ha già collezionato 23 presenze e realizzato tre reti tra campionato e coppe in questa stagione. Il contratto sarà di durata quinquennale e, per la definitiva fumata bianca, ci sarà da risolvere solamente la questione legata ai diritti d’immagine, che lo United intende definire nel giro di pochi giorni. Sul talento spagnolo ha messo gli occhi anche la Juventus, ma questo rinnovo complica e non poco ogni possibile trattativa. Il primo acquisto della dirigenza inglese sarà il rinnovo di Garnacho, destinato ad essere la stella del club sia per il presente che per il futuro.