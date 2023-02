Bomber avvistato in Italia: le big studiano il grande colpo

Il calciomercato si è concluso da pochi giorni, con il Chelsea che ha rinforzato in maniera esponenziale la propria rosa.

Il calciomercato di riparazione si è concluso da pochi giorni, con il Chelsea che ha rinforzato la rosa a disposizione di Graham Potter.

Nella sessione invernale, infatti, i blues hanno portato a Stamford Bridge Enzo Fernandez, Joao Felix e Mudryk, rinforzando in questo modo centrocampo e attacco. Per via di questi acquisti, però, ci sono calciatori che non stanno trovando più spazio sia in campionato che nelle coppe, e che potrebbero salutare il club londinese al termine dell’attuale stagione.

Aubameyang fuori dal progetto: Inter e Milan alla finestra

Come detto, i grandi acquisti messi a segno dal Chelsea in questo mercato invernale, stanno dando poco spazio ad alcuni dei calciatori già presenti in rosa.

E’ il caso di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante classe 1989. Il calciatore è stato avvistato a Milano in questi giorni, vista l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita di ieri contro il Fulham. Come se non bastasse, Aubameyang si è visto escludere anche dalla lista Uefa per fare posto ai nuovi arrivati. Tutto questo potrebbe portare il gabonese a chiedere la cessione in estate, con il Chelsea che di certo non si opporrebbe di fronte a questa possibile richiesta. Sul calciatori restano vigili Inter e Milan, che hanno intenzione di rinforzare il proprio attacco in estate visto il futuro incerto sia di Leao che di Lukaku. Il portoghese rossonero è ambito da mezza Europa, ed al momento il discorso legato al rinnovo non sembra sbloccarsi, mentre Lukaku farà ritorno proprio ai blues per fine prestito, con l’Inter che cercherà di trovare una soluzione. La sensazione è che se Aubameyang chieda ufficialmente di essere ceduto, i due club milanesi potrebbero provare ad avviare i contatti per capire se ci sono i margini per avviare una trattativa. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.