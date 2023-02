Rinnovo o addio, la Juve ha paura: doppia ipotesi per il big

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso colpo di scena: due piste sullo sfondo per il big di Allegri

La sfida in casa della Salernitana per cercare di raddrizzare una classifica che, ora come ora, preoccupa non poco i tifosi bianconeri.

La Juventus deve fare i conti con una situazione delicata, dovuta in primis alla pesante penalizzazione per le plusvalenze fittizie registrate negli ultimi anni. In attesa di conoscere come si svilupperà l’inchiesta legata alle manovre degli stipendi e le eventuali pene, la società bianconera deve fare i conti con una rivoluzione che avrà luogo al termine dell’attuale stagione. A partire dal calciomercato che, con diversi nomi in uscita, regalerà cambiamenti alla rosa allenata da Allegri. In primo piano, tra i nodi più importanti da sciogliere, rimane il futuro di uno dei cardini dell’allenatore livornese. Manuel Locatelli, 25 anni ed in scadenza tra meno di un anno e mezzo con il club piemontese, per lui non è certa la permanenza a Torino. La priorità della Juventus rimane quella di rinnovare l’accordo con l’ex milanista che attualmente guadagna 3 milioni di euro in bianconero.

Rebus Locatelli: la Juve ha deciso

Come detto, la società torinese ha intenzione di provare a portare l’attuale contratto ben oltre l’estate 2026 con un adeguamento salariale importante.

Gli ostacoli, però, saranno essenzialmente due. Perchè dalla Premier League non si è affatto sopito l’interesse di Newcastle e Arsenal per il talentuoso centrocampista di Lecco. Un’ipotesi che rimane, viva, sullo sfondo quella della Premier League per Locatelli. Il giocatore, fino a questo momento, ha collezionato 24 presenze, senza nè reti nè assist vincenti e 1705′ sul rettangolo verde agli ordini di Allegri.