Senza Champions Dybala saluta: tradimento da 20 milioni

Molti club, però, sono già concentrati sulla sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra i più attivi in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che i rossoneri intendono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Milan programma il futuro: occhi su Dybala

Il reparto dove la dirigenza intende intervenire è quello offensivo, che necessità di più qualità. Proprio per questo motivo, i rossoneri monitorano la situazione di Paulo Dybala, che è sempre piaciuto a società e allenatore. Questa estate potrebbe essere la giusta occasione per provare l’assalto al campione del mondo che, sopratutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte della Roma, potrebbe decidere di salutare il club giallorosso dopo solo una stagione. Altro aspetto da non sottovalutare è la clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore, 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia. Una cifra non eccessiva, sopratutto viste le qualità del calciatore che sta disputando una grandissima stagione con i capitolini. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Dybala alla Roma che è sempre più in bilico. La Champions League sarà decisiva per la scelta finale del calciatore ex Juventus.