Dall’Inter alla Juve: per il tradimento bastano 20 milioni

Il calciomercato di riparazione ha da poco chiuso i battenti, ma le società sono già in movimento per programmare il futuro.

Tra i club che stanno già programmando il mercato estivo in vista della prossima stagione troviamo Inter e Juventus, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi e Allegri. Il reparto che le due società intendono rinforzare è il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato.

Inter e Juve pensano al grande colpo: Occhi su Kessie

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, il calciatore che le due dirigenze stanno monitorando con insistenza è quello di Franck Kessie, ex Milan e attualmente al Barcellona. Il centrocampista, arrivato in Spagna la scorsa estate a parametro zero, non sta disputando una grandissima stagione, con Xavi che lo sta utilizzando con il contagocce. Il tecnico, infatti, lo ha impiegato in 22 occasioni per un totale di 797 minuti giocati, circa 36 minuti a partita. Il Barca ha provato a cederlo già in questa sessione di mercato offrendolo all’Arsenal, ma Arteta non ha dato il via libera per concludere l’operazione. Proprio per questo le due big italiane ci stanno pensando, con il calciatore che gradirebbe un ritorno nel nostro campionato. La richiesta della dirigenza spagnola per il centrocampista ivoriano classe 1996 è di circa 20 milioni di euro, cifra che le due società potrebbero decidere di sborsare viste le qualità del calciatore. Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Kessie che presto potrebbe riabbracciare l’Italia.