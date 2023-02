Addio Milan, se ne va alla Juventus: Allegri sorride

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma ci sono club già pronti a programmare il futuro.

Il calciomercato invernale è giunto al termine da pochi giorni, con le società che hanno potuto rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Ci sono società, però, che hanno già intenzione di programmare il mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra quelle più attive troviamo la Juventus, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro della vecchia signora, con le sanzioni che potrebbero essere addirittura peggiori di quelle attuali. Nonostante questo, il club bianconero ha già in mente gli obiettivi da provare a portare a Torino, sopratutto per quanto riguarda il reparto difensivo.

Il Barcellona propone Dest: La Juve ci pensa

Come detto, la Juventus è già pronta a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che i bianconeri hanno bisogno di rinforzare è la difesa, vista la quasi certa partenza di Alex Sandro che va a scadenza, e il futuro di Bonucci e Cuadrado molto incerto. Il calciatore che la dirigenza sta valutando è Sergino Dest, terzino destro statunitense in prestito al Milan e di proprietà del Barcellona. Il calciatore è stato utilizzato solamente in otto occasioni da mister Pioli, e per questo motivo farà ritorno in Spagna al termine della stagione. Il Milan, infatti, non intende esercitare l’opzione di riscatto a circa 20 milioni di euro, ma la permanenza dello statunitense a Barcellona sarà breve. Il tecnico Xavi non intende tenerlo in rosa e, per questo motivo, la dirigenza è pronta ad offrirlo alla Juventus, magari anche ad un prezzo più basso rispetto a quello rossonero. Il club bianconero starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe accontentare il club spagnolo. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.