Occasione stellare, Maldini ringrazia: svolta Leao

Il Milan può approfittare di una grande occasione in vista di giugno: lo scambio con Leao fa impazzire i tifosi

La classifica parla chiaro, il Milan vive uno dei momenti più bui della gestione Pioli e la stagione pare, almeno in Serie A, già compromessa.

Ecco perché la dirigenza di Via Aldo Rossi sta già programmando le prossime mosse in vista di un’annata che, si spera da Milanello, sarà quella del rilancio. Per fare ciò, non è un mistero, sarà decisiva la sessione estiva di calciomercato. Decisioni che con ogni probabilità rivoluzioneranno la rosa a disposizione di Stefano Pioli e che vedono nello scioglimento del nodo Leao il primo passo per ripartire. Il portoghese è in scadenza nel giugno 2024 e i discorsi del rinnovo, seppur affrontati costantemente negli ultimi mesi, non hanno sortito alcun risultato positivo. Ecco perché si sta facendo spazio l’idea nei pensieri di Maldini e Massara di cedere il portoghese per finanziare in parte ciò che sarà il mercato in entrata. Diversi i club che stanno monitorando la situazione: uno di questi, il Manchester City, potrebbe avere gli argomenti giusti per regalarsi il gioiello lusitano al termine dell’attuale stagione. Stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’, infatti, anche i ‘Citizens’ intenderanno cambiare molto ed uno degli esuberi di lusso potrebbe fare al caso del Milan. Bernardo Silva, 28 anni, avrebbe già espresso la volontà di cambiare aria.

Bernardo Silva per Leao: scambio estivo

In scadenza nel 2025, il portoghese sarebbe l’arma in più di Pep Guardiola per strappare Leao al Milan.

Valutato intorno ai 60 milioni di euro, Bernardo Silva sarebbe il perfetto innesto per la trequarti visto anche il rendimento mediocre di De Ketelaere. Indipendentemente da quello che sarà il destino del belga (la cessione per limitare i danni non è esclusa) Bernardo Silva sarebbe il profilo ideale per Pioli. La proposta prevederebbe anche un conguaglio di ben 60, per un’offerta totale da 120 milioni che accontenterebbe in penso le richieste del Milan. Situazione dunque in divenire: il futuro di Leao può davvero essere in quel di Manchester.