HIGHLIGHTS | La Roma vince con la ‘testa’, successo da secondo posto

Prova di carattere della Roma che batte l’Empoli in scioltezza all’Olimpico: marcature aperte e chiuse nel giro di sei minuti

La Roma reagisce nel migliore dei modi dopo la clamorosa eliminazione della Coppa Italia: all’Olimpico cade l’Empoli, giallorossi per una notte a pari punti con l’Inter.

La Roma torna a sorridere e lo fa battendo l’Empoli davanti al proprio pubblico. Partita chiusa nel giro di sei minuti di gioco da Pellegrini e compagni, con due gol fotocopia. Il copione è sempre lo stesso: calcio d’angolo battuto da Dybala, prima per la testa di Ibanez, poi per quella di Abraham, al secondo e al sesto minuto.

Niente da fare per Vicario in entrambe le occasioni. La Roma avrebbe potuto segnare ancora, con Dybala e Abraham più volte vicini al gol. Buona reazione dell’Empoli tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con le chance di Ebuhei e Akpa Akpro, ma la Roma è riuscita a custodire il vantaggio portando a casa tre punti che – almeno per una notte – le permettono di agganciare l’Inter a quota 40 in attea del derby di domani.

Pomeriggio tutto giallorosso: alle 15 importante vittoria del Lecce che con le reti di Baschirotto e Strefezza ha conquistato tre punti pesantissimi in chiave salvezza sul campo della Cremonese. Gara da dimenticare per i grigiorossi: la retrocessione sembra ormai inevitabile.

Roma-Empoli: highlights, tabellino e classifica

ROMA-EMPOLI 2-0

2′ Ibanez, 6′ Abraham.

La classifica: Napoli 53, Inter 40, Roma 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Sassuolo 20, Spezia 18, Hellas Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8

