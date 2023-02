L’erede di Paredes con lo scambio: intreccio Juve-Chelsea

La Juventus è pronta a rinforzarsi in vista del prossimo calciomercato estivo: ipotesi scambio con il Chelsea

La stagione della Juventus è stata, fino a questo momento, tutt’altro che esaltante. La classifica piange, il -15 inflitto per le plusvalenze fittizie non fa altro che complicare una situazione assolutamente delicata.

In attesa di sapere cosa accadrà per la tanto chiacchierata manovra stipendi, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il calciomercato, da giugno, registrerà non pochi cambiamenti. Da Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot che saluteranno a scadenza contrattuale tra cinque mesi, alle valutazioni che verranno fatte in ogni singolo reparto. A centrocampo, infatti, dirà addio con ogni probabilità Leandro Paredes. L’argentino, in prestito dal PSG, non è entrato nei meccanismi di Allegri e tornerà in Francia. Ecco perché per rimpiazzarlo, il club torinese avrebbe già iniziato a valutare il possibile erede del centrocampista campione del mondo con l’Argentina. L’occasione giusta può arrivare da Londra e riguardare a stretto giro il destino di Denis Zakaria. Il talento svizzero chiuderà l’annata in prestito al Chelsea e potrebbe rappresentare la carta giusta per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Proprio con il Chelsea, in occasione dei colloqui che vi saranno per discutere dell’eventuale riscatto di Zakaria da parte della società londinese, potrebbe spuntare un nome già accostato ai colori bianconeri negli anni scorsi.

Zakaria per il colpaccio: la Juve ci prova

Si tratta di Mateo Kovacic, ex Inter sotto contratto con la società inglese fino al 30 giugno 2024.

Il club bianconero potrebbe dunque farsi avanti e proporre il cartellino di Zakaria in cambio di quello del talento croato che, visto anche l’arrivo di Enzo Fernandez a Londra, potrebbe fare tanta panchina. Ecco perché la pista che porterebbe Kovacic alla Juventus parrebbe destinata a prendere quota da qui a qualche mese: l’asse Torino-Londra può portare ad un cambiamento importante nella mediana di Allegri.