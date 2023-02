Conte in Serie A, ma non alla Juve: il doppio tradimento è servito

Mister Antonio Conte è in scadenza di contratto giugno 2023 col Tottenham e potrebbe ritornare in Serie A: niente Juventus, altro tradimento

Nel nuovo anno, fino a questo momento, è rimasto impressionante il ruolino di marcia del Napoli capolista, che continua a spazzare via tutti gli avversari. Sembra ormai che niente e nessuno possa riuscire a togliere lo Scudetto a Luciano Spalletti e ai suoi uomini, i quali hanno subito assimilato la sconfitta di misura per mano dell‘Inter a San Siro.

Al contrario, il Milan targato Stefano Pioli è piombato in una crisi nerissima. Un tunnel buio da cui sarà complicato uscire e la gara strapersa contro il Sassuolo lo dimostra pienamente. I neroverdi hanno letteralmente schiacciato Giroud e compagni, ora incapaci di reagire come si deve anche di fronte alla prima difficoltà. E pare che il tecnico di Parma abbia perso la bussola, quella che lo fece arrivare al punto più elevato nella passata stagione. L’allenatore rossonero mette in mostra soprattutto confusione, anche a livello di dichiarazioni. Stasera assisteremo nuovamente al derby della Madonnina, col ‘Diavolo’ chiamato a riscattarsi dopo la bruttissima figura in Supercoppa. Il clima interno, però, è davvero preoccupante e un altro ko aumenterebbe ulteriormente la sfiducia nei confronti di Pioli, già preso di mira da numerosi tifosi. Motivo per cui dare per scontata la sua permanenza in panchina sarebbe un azzardo tanto quanto considerare il ciclo finito. Non è da escludere, infatti, che il club di Via Aldo Rossi decida di intraprendere un nuovo percorso, cambiando il pilota.

Non solo la Juventus: anche il Milan pensa a Conte

Qui entra in gioco Antonio Conte, che – come noto – presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col Tottenham e il rinnovo dell’accordo scritto appare in bilico. Maldini e Massara, dal canto loro, ci starebbero pensando concretamente e potrebbero fare un tentativo nel caso in cui Conte lasciasse gli ‘Spurs’.

Il tecnico salentino lo troviamo pure nei pensieri della Juventus, con Massimiliano Allegri che potrebbe salutare a fine annata. È stato accostato più volte da un po’ di tempo a questa parte, perciò il clamoroso ritorno a Torino resta uno scenario da tenere a mente. Ma attenzione al Milan.