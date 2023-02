Il Milan piazza il rinnovo: settimana prossima l’annuncio

Il calciomercato si è ufficialmente concluso, con le società che ora possono pensare esclusivamente ai rinnovi dei propri calciatori.

E’ calato il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, che ha permesso alle società di rinforzare le proprie rose.

Ora, oltre a concentrarsi sul campo, le dirigenze possono pensare esclusivamente al rinnovo di quei calciatori ritenuti fondamentali per il progetto tecnico. Una delle squadre più attive in questo senso è il Milan, che ha intenzione di blindare i gioielli della propria rosa. Se per il rinnovo di Leao è ancora tutto fermo, la società è pronta a chiudere un rinnovo fondamentale per l’attacco di Stefano Pioli.

Tutto fatto per il rinnovo di Giroud: Prossima settimana l’annuncio

Come detto, il Milan è la società più attiva sul fronte rinnovi. Se per Rafael Leao non c’è ancora l’accordo, possiamo dire diversamente per un altro attaccante fondamentale per il gioco della squadra rossonera.

Stiamo parlando ovviamente di Olivier Giroud, che vedrà scadere il proprio contratto nel mese di giugno. Ora, stando a quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza avrebbe trovato l’accordo con l’entourage del calciatore per il prolungamento di un ulteriore stagione. Il nuovo contratto, quindi, scadrà nel 2024, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe essere dato all’inizio della prossima settimana. Si tratta di un rinnovo importante per il Milan, visto il peso che ha avuto il calciatore francese per la conquista dello scudetto nella passata stagione. Anche se leggermente in calo, anche in questa stagione il 9 rossonero sta facendo bene, visto che ha realizzato 10 reti e servito 6 assist in 26 partite disputate tra campionato e coppe. L’avventura di Giroud in maglia rossonera sembra destinata a proseguire almeno per un’altra stagione.