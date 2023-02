Non solo Milinkovic, un biancoceleste a sorpresa per Allegri

Non solo il sogno Milinkovic-Savic, possibile osservato speciale all’Allianz Stadium per Juventus-Lazio di Coppa Italia

“I giocatori erano dispiaciuti, amareggiati e arrabbiati ma questa è la Coppa Italia, è un’altra competizione”.

E ancora: “È una partita importante e un obiettivo che è diverso dal campionato. Dobbiamo essere bravi, perché non sono alibi quelli dei 15 punti perché a quelli penserà la società a difendersi dove potrà farlo e farci ridare questi 15 punti. Normale che sia stato un contraccolpo, ma non deve essere un alibi, né una giustificazione. Dobbiamo andare in campo ed essere bravi a fare quello che dobbiamo fare. Poi credo sia la prima volta che vengono tolti 15 punti ad un certo punto del campionato”. Alla vigilia di Juventus-Lazio, Massimiliano Allegri ha provato a scuotere così la sua squadra dopo il ko interno col Monza. I bianconeri si giocano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia contro la squadra di Sarri e del grande sogno di mercato – ad oggi destinato a rimanere tale – Sergej Milinkovic-Savic. Ma non solo.

Calciomercato Juve, occhi su Zaccagni

Oltre a Milinkovic, un osservato speciale allo Stadium potrebbe essere Zaccagni. L’ex Verona si sta esprimendo ad alti livelli e si è ormai consacrato in maglia biancoceleste.

Zaccagni rappresenterebbe un importante jolly offensivo per Allegri, ad un costo molto meno eccessivo rispetto alle cifre richieste da Lotito per Milinkovic. La sua valutazione, infatti, si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e la Juve potrebbe anche giocarsi la carta Soulé. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Roma.