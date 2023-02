Bakayoko svela il futuro: decisione presa

Il calciomercato si è concluso per i maggiori campionati europei, mentre in altri è ancora possibile operare.

Il calciomercato di riparazione si è concluso da qualche giorno per i maggiori campionati europei, mentre in altri paesi è ancora possibile operare.

E’ il caso della Turchia, che vedrà chiudere la sessione invernale l’8 febbraio. A poco meno di una settimana, quindi, sono molte le società turche che intendono rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Una delle società più attive in questo senso è l’Adana Demirspor, che ha individuato in Bakayoko il rinforzo giusto per il proprio centrocampo. Poco fa, il francese, ha dato al club la propria risposta definitiva.

Salta il trasferimento di Bakayoko all’Adana Demirspor: Resta al Milan

Come detto, l’Adana Demirspor ha individuato in Bakayoko il rinforzo giusto per il proprio centrocampo.

Il calciatore, però, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe ufficialmente declinato l’offerta del club turco per aiutare il Milan fino al termine della stagione. Il gesto del francese classe 1994 ha fatto molto piacere alla società rossonera, visto che non è riuscita a prendere un sostituto entro la fine del mercato. Anche se in questa stagione il ragazzo non è mai stato utilizzato da mister Pioli, ha deciso di rifiutare il trasferimento per cercare di essere d’aiuto alla causa rossonera. Un bel gesto da parte del centrocampista che ha capito perfettamente il brutto momento che sta passando il club, visto che i risultati non sembrano arrivare. Vedremo se la società turca si rifarà sotto in estate, una volta che il calciatore avrà fatto ritorno al Chelsea per la fine del prestito.