Brilla con l’Inter: ecco il rinnovo UFFICIALE

Il calciatore segna un gol importantissimo contro l’Atalanta e l’Inter lo blinda sul mercato, ecco il tanto atteso rinnovo di mercato che fa felice Inzaghi

Ha rappresentato in svariate occasioni l’unica alternativa su cui il tecnico Simone Inzaghi potesse contare, senza considerare il giovane Raoul Bellanova che fino ad ora non ha pienamente convinto l’ambiente nerazzurro.

Come se non bastasse, è stato inserito al posto di Milan Skriniar come braccetto difensivo di destra dando dimostrazione di grande duttilità difensiva e ha ripagato la fiducia con un gran gol-spezza partita ai danni dell’Atalanta in Coppa Italia. Questo sembra davvero essere il momento di Matteo Darmian. Nelle ultime ore l’esterno destro ha raggiunto in via ufficiale l’accordo con la dirigenza dell’Inter per il prolungamento di contratto fino al 2024.

Calciomercato, Darmian rinnova con l’Inter

L’Inter ha reso noto l’esito della trattativa a mezzo di un comunicato ufficiale, diramato sui propri canali web. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024“, si legge.

Il calciatore si lega nuovamente alla causa nerazzurra dopo aver raggiunto Milano nel 2020, a seguito delle esperienze con le maglie del Torino, Manchester United e Parma.