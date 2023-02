Carnesecchi in una big: l’annuncio in diretta

Il giovane talento della Cremonese attira consensi in Serie A, ecco cosa ha dichiarato il direttore sportivo del club lombardo a margine delle vittorie contro Roma e Napoli

Due grandi sfide, due grandi successi. La Cremonese ha dato prova di carattere e sostanza contro Roma e Napoli nelle ultime due uscite in Coppa Italia, conquistando una storica qualificazione alla semifinale della competizione ad eliminazione diretta.

Anche il direttore sportivo del club lombardo, Simone Giacchetta, ha discusso sulla questione ai microfoni di ‘calciomercato.it’ nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘. “La classifica di campionato dice che siamo ultimi, questo non vale in Coppa. Voglio far capire all’ambiente e ai calciatori che non siamo scarsi“, ha dichiarato il direttore.

Calciomercato, Giacchetta apre su Carnesecchi

Poi le attenzioni sono passate tutte sulle buone prestazioni in ascesa del giovane portiere Marco Carnesecchi: “Parliamo di un professionista di altissimo livello. Sarà uno dei più grandi portieri del nostro campionato, su questo non c’è dubbio. Le big devono tenere gli occhi puntati su di lui“.

Su Carnesecchi, infatti, va ricordato l’interesse smodato di Roma e Juventus, ma anche dell’Inter come opzione vice-Onana.