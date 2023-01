Le big di A sul gioiello nerazzurro: assalto in estate

Il calciomercato invernale ha definitivamente chiuso i battenti, con le società che sono riuscite a piazzare gli ultimi colpi.

Oltre a questa sessione, però, ci sono club che sono già al lavoro per programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo Napoli, Inter e Milan, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che le big del nostro campionato intendono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato. Le tre società, quindi, sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Tutti pazzi per Hojlund: tre big di Serie A su di lui

Come detto, Napoli, Inter e Milan sono già al lavoro per programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore che ha attirato l’attenzione delle big del nostro campionato è Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 dell’Atalanta. Il ragazzo, alla prima annata in Serie A, si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni, collezionando 17 presenze e realizzando 5 reti oltre a fornire due assist tra campionato e Coppa Italia. La Dea lo ha acquistato la scorsa estate dallo Sturm Graz per circa 17 milioni di euro, ed ora la valutazione è decisamente superiore. Se le tre big del nostro campionato vorranno acquistarlo, dovranno mettere sul tavolo un’offerta importante per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Hojlund che potrebbe viverlo da grande protagonista.