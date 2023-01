Il mercato chiude i battenti: occhio agli svincolati

Il calciomercato ha chiuso i battenti, con le società che sono riusciti a piazzare gli ultimi colpi.

Per le squadre che non sono riuscite a portare a termine alcune operazioni, però, c’è il mercato degli svincolati, che permette ai club di poter tesserare i calciatori anche al termine della sessione di calciomercato. Proprio per questo, andiamo a vedere quei calciatori che potrebbero far comodo alle società del nostro campionato.

Il calciomercato chiude i battenti: attenzione agli svincolati

Per quelle società che non hanno potuto operare in queste ultime ore c’è sempre il mercato degli svincolati, che potrebbero aiutare gli allenatori a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per quanto riguarda il reparto difensivo, troviamo l’ex Tottenham e Watford Rose, l’ex Napoli Maksimovic e l’ex Atletico Madrid Vrsaljko. Si tratta di tre profili importanti, che potrebbero far comodo alle squadre del nostro campionato alla ricerca di rinforzi difensivi. Per il reparto offensivo, invece, senza squadra troviamo l’ex Zenit Dzyuba e l’ex PSG Jesé, ala spagnola classe 1993. Si tratta di giocatori dalla grande esperienza europea, e che potrebbero dare un grande apporto alle società che sono intenzionate a rinforzare quelle zone del campo.