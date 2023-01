Il Milan prova il colpo dal Napoli, c’è già il sostituto

Il Milan ha bisogno di nuove forze fresche nel reparto offensivo. Colpo in casa rossonera direttamente da Napoli

La squadra di Luciano Spalletti continua a macinare punti in campionato per arrivare così al tanto sognato Scudetto. Il percorso è ancora lungo, ma i margini per consacrarsi definitivamente ci sono in questa stagione. Ancora una vittoria importante nel big-matchh contro la Roma per Osimhen e compagni, che ora non vogliono fermarsi sul più bello com’è accaduto in passato.

Momento di buio totale, invece, per il Milan che dovrà pensare ad una vera rivoluzione. Stefano Pioli ha incassato un’altra sconfitta pesante nel 2023: nel derby contro l’Inter ci potrebbero essere novità importanti a livello tattico con il possibile passaggio al 4-3-3 o al 4-3-1-2. Sul fronte calciomercato Paolo Maldini potrebbe pensare a colpi importanti in vista dell’estate. L’obiettivo sarà quello di puntellare l’attacco rossonero: l’idea suggestiva sarebbe quella di Hirving Lozano, valutato intorno ai 40 milioni di euro. L’esterno offensivo di Spalletti, autore di una buona prova contro la Roma, potrebbe dire addio alla compagine partenopea per una nuova esperienza in Serie A.

Milan, assalto a Lozano: il Napoli prepara il sostituto

Il Napoli, a sua volta, starebbe pensando al possibile sostituto: piace l’uomo del momento Lookman, che sta deliziando i tifosi dell’Atalanta con gol importanti che hanno fatto risalire in classifica la compagine guidata da Gasperini.

Il Napoli continua a lavorare sotto traccia in vista della prossima stagione arrivando ad innesti di livello assoluto. Ora c’è prima il sogno Scudetto da compiere, un traguardo che manca ormai da trent’anni in casa azzurra. Luciano Spalletti ha saputo ricreare un gruppo vincente che sta dando soddisfazioni all’intera città che non vuole smettere di sognare.