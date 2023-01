Il Milan guarda al futuro: pronto il grande colpo per l’attacco

Il calciomercato invernale è entrato nella sua fase conclusiva, con le società che stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi.

Domani alle ora 20 chiuderà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Proprio per questo, le società sono costantemente al lavoro per cercare di piazzare gli ultimi colpi.

Oltre al mercato di riparazione, però, molti club sono già proiettati al futuro, studiando le strategie per il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra questi club troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il reparto che i rossoneri intendono rimpolpare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato dalla dirigenza.

Il Milan pensa al futuro: piace Raphinha

Come detto, il Milan è già proiettato al futuro, e sta studiando le strategie per il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Uno dei calciatori che la dirigenza rossonera sta monitorando costantemente è quello di Raphinha, ala brasiliana classe 1996 del Barcellona. Stando a quanto riporta il portale sport.es, il brasiliano si giocherà la permanenza in Spagna in questa seconda parte di stagione. Visto l’infortunio occorso a Dembélé, Raphinha è pronto a prendersi il posto per convincere Xavi a puntare ancora su di lui. Qualora il Barca decida di cederlo in estate, il Milan potrebbe tentare l’assalto per portarlo a Milano, specialmente qualora dovesse partire Rafael Leao seguito da i più grandi top club europei. Il calciatore, però, potrebbe arrivare anche senza la cessione del portoghese, visto che il suo ruolo naturale è quello di ala destra. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per i rossoneri, che andrebbero a potenziare in maniera esponenziale il reparto avanzato. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che studia il piano per regalarsi il primo grande colpo per la prossima stagione.