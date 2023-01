Firma e addio Inter: futuro in Premier

Il calciomercato di riparazione si avvia alla conclusione, con le società che stanno lavorando per piazzare gli ultimo colpi.

Il calciomercato invernale sta per concludersi, con le società che sono costantemente al lavoro per cercare di portare a termine le ultime operazioni.

Oltre a questo, però, ci sono club che stanno già programmando il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo il Tottenham, che ha tutta l’intenzione di rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Qualora gli Spurs centrassero la qualificazione alla prossima Champions League, proverebbero a portare a Londra un centrocampista nerazzurro, individuato dalla società come il rinforzo giusto.

Tottenham e United spaventano l’Inter: occhi su Çalhanoğlu

Come detto, il Tottenham sta già guardando al mercato del futuro in vista della prossima stagione.

Il profilo individuato dagli Spurs per rinforzare il proprio centrocampo è Hakan Çalhanoğlu, centrocampista turco dell’Inter. L’ex rossonero si è reso protagonista di un’ottima prima parte di stagione, disputando 26 partite tra campionato e coppe realizzando tre gol e servendo 5 assist. Queste ottime prestazioni hanno portato Antonio Conte a segnalarlo alla dirigenza come primo rinforzo per il centrocampo nel prossimo mercato estivo. Sul centrocampista, però, c’è anche il forte interesse del Manchester United, con Ten Hag che gli consegnerebbe volentieri le chiavi del centrocampo. Il turco vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, anche se l’Inter sembra pronta a proporre un nuova accordo con scadenza nel 2026. Insomma, non sarà facile per Manchester United e Tottenham strappare Çalhanoğlu ai nerazzurri, che per lasciar partire uno dei migliori calciatori di questa prima parte di stagione chiedono un’offerta importante. Nonostante ci sia tutta una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con Tottenham e United che hanno messo nel proprio mirino il centrocampista nerazzurro.