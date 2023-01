Ancora un ko, rescissione immediata: la Juve ci pensa

Il calciomercato della Juventus può passare da una clamorosa ed inattesa rescissione: ecco cosa sta succedendo

La stagione della Juventus sembra ormai indirizzarsi in un modo che, solo pochi mesi fa, appariva assolutamente impronosticabile.

La recente penalizzazione di 15 punti dovuta alle plusvalenze fittizie ed il rischio che la situazione si aggravi a causa dei famosi ‘accordi privati’ sugli stipendi tra i calciatori ed il club, non lasciano tranquilli i vertici bianconeri. Molto cambierà, pare scontato, a partire dal prossimo giugno. Il rischio concreto è che però questa tanto chiacchierata rivoluzione possa avere inizio già in queste ultime ore della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto viene riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, non arriverebbero buone notizie in casa Juventus. Sì, perchè in vista dell’imminente gara contro il Monza, Allegri sembra in procinto di perdere uno dei suoi pilastri: Juan Cuadrado. L’importanza del colombiano nello scacchiere tattico dell’allenatore livornese è indubbia anche se, dopo aver interrotto ogni discorso riguardante il possibile rinnovo, adesso la pazienza nei confronti dell’ex Fiorentina sembra essersi esaurita. Al punto che il recente infortunio contro la Juventus Next Gen in amichevole che con ogni probabilità priverà i bianconeri di Cuadrado in casa col Monza, può portare addirittura alla rescissione anticipata del contratto del terzino in scadenza al termine dell’attuale stagione con il club piemontese.

Juve, pazienza finita: Cuadrado può rescindere subito

Sì, perchè la ‘Vecchia Signora’ potrebbe salutarlo con sei mesi di anticipo, nell’eventualità in cui la dirigenza riuscisse a rimpiazzarlo in queste ultime ore di gennaio.

Se la Juventus dovesse trovare un degno sostituto entro il 31 gennaio, allora l’ipotesi rescissione per Cuadrado sarebbe sempre più concreta. Un’avventura che, dopo 21 partite e 4 assist in stagione, potrebbe concludersi anzitempo. Il divorzio tra la Juventus e Cuadrado appare sempre più dietro l’angolo.