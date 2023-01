Il Milan lo scarica e il Barca lo propone: Inter e Roma studiano il colpo

Il calciomercato sta volgendo al termine, con le società pronte a piazzare gli ultimi colpi.

Alcuni club, però, nonostante una seconda parte di stagione da disputare, sono già proiettate al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra questi c’è il Milan, che sta ragionando su come rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Oltre agli acquisti c’è anche il capitolo cessioni, con Sergino Dest che dovrebbe salutare Milano al termine della stagione. I rossoneri, lo hanno acquistato dal Barcellona la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni ma, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, non dovrebbero esercitarlo. Il Barcellona, però, non sembra volerlo tenere, tanto che sembra pronto ad offrire il calciatore ad altri club del nostro campionato.

Il Milan saluta Dest: il Barca lo offre a Inter e Roma

I rossoneri, infatti, non sembrano intenzionati ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il calciatore, quindi, è pronto a fare rientro in Spagna, anche se non per restarci. Il Barcellona, infatti, sembra pronto a proporre il calciatore ad altri due top club del nostro campionato, ovvero Inter e Roma. Le due società potrebbero essere interessate al suo acquisto, anche considerando che la sua valutazione dopo una stagione tutt’altro che positiva potrebbe abbassarsi sensibilmente. La sensazione è che la sua avventura al Milan stia per giungere al termine, ma non quella in Italia, che sembra destinata ad essere nel suo futuro.