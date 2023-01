Juventus retrocessa in Serie B: “La posizione del Governo”

Sono passati 17 anni da calciopoli, ed ora il calcio italiano potrebbe subire un altro grande scandalo.

Era il 2006 quando il calcio italiano fece parlare il mondo, purtroppo in negativo. In quell’anno, infatti, scoppiò il caso calciopoli che vide molti club penalizzati, su tutti la Juventus, retrocessa in Serie B con trenta punti di penalizzazione.

Ora, a distanza di 17 anni, la Juventus e tutto il calcio italiano si trovano a dover fronteggiare un nuovo scandalo. Questa volta si tratta del caso legato alle plusvalenze, che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti, e che potrebbe coinvolgere altre società. Di questo argomento, ha parlato Ivan Zazzaroni con un editoriale sul Corriere dello Sport.

Zazzaroni al Corriere dello Sport: “al governo temono la retrocessione”

Come detto, dopo ben 17 anni, il calcio italiano rischia di vivere un altro periodo nero della propria storia.

Stiamo ovviamente parlando del discorso legato alle plusvalenze, che ha portato la Juventus ad essere penalizzata di 15 punti e che potrebbe coinvolgere altre società. Di questo, ne ha parlato Ivan Zazzaroni tramite un editoriale sul Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano, ha detto la sua anche sulla possibile retrocessione del club bianconero, dichiarando che “penso invece che il nostro calcio non sia in grado di sopportare gli effetti di un altro “botto”. Tuttosport ieri titolava “La vogliono mandare in B”. Ma più passano i giorni e più cresce il numero di quelli che, anche nel Governo, temono la “retrocessione” del club di riferimento della settima industria del Paese”.