Non solo Brozovic, doppio colpo Juve in casa Inter

La Juventus è pronta ad un doppio scippo in casa Inter: il piano bianconero è chiaro, non c’è solo Brozovic

I piani in casa Inter per l’anno prossimo cominciano ad essere sempre più chiari. In particolar modo in ottica calciomercato dove, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, potrebbe registrare non pochi cambiamenti.

Uno di questi, assolutamente impossibile nei mesi scorsi e che adesso pare possa concretizzarsi, è l’addio di Marcelo Brozovic. A riportare l’indiscrezione è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come il talento croato, ormai fermo da tempo (l’ultima apparizione in campionato risale addirittura a novembre, per soli 10′) sia finito nella lista dei cedibili, sia per motivi economici che di natura tecnica. L’ex Dinamo Zagabria, l’anno scorso, ha incassato un corposo adeguamento contrattuale a 6.5 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 2026. Un dispendio davvero pesante per una società che deve autofinanziarsi e risollevarsi, dopo aver registrato un passivo degno di nota. Ecco quindi che già il risparmio sull’ingaggio di Brozovic frutterebbe all’Inter un risparmio non indifferente. In campo, poi, la lunga assenza del croato non ha pesato sulle prestazioni della mediana di Simone Inzaghi che ha fatto di necessità virtù, arrivando ad avere la certezza sulla sostituibilità del talento classe 1992. E alla finestra, sono diverse le possibilità per la cessione in estate: dalle grandi di Spagna al Chelsea fin proprio alla Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto la stima per Brozovic ed in vista di un’inevitabile rivoluzione da giugno, potrebbero farsi avanti.

Brozovic più Dzeko: la Juve si scatena

E non solo per lui. La ‘Vecchia Signora’ continua a guardare con enorme interesse agli sviluppi riguardanti il futuro di Edin Dzeko.

Nonostante i 36 anni, il bomber di Sarajevo ha dimostrato di saperci ancora fare, andando a segno ben 11 volte in stagione, con 4 assist in 27 presenze. Ecco quindi che se l’ex romanista non dovesse rinnovare (è in scadenza a fine stagione), il club torinese sarebbe pronto a fiondarsi su un doppio colpo di assoluto spessore: con buona pace dell’Inter che vede soprattutto Brozovic sempre più lontano da Milano.