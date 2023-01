Il Torino piazza il colpo: trattativa in chiusura

Il calciomercato si avvia alla conclusione, con le società che stanno provando a piazzare gli ultimi colpi.

Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Torino, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Juric. I granata occupano al momento l’ottavo posto in classifica con 26 punti, e con qualche tassello in più potrebbero provare ad avvicinare la zona Europa. Proprio per questo, sembra vicino il colpo che permetterebbe al tecnico di aggiungere qualità al proprio centrocampo.

Il Torino ad un passo da Ilic: superato il Marsiglia

Come detto, il Torino vuole rinforzare il proprio centrocampo, tanto che sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per il centrocampista del Verona.

Stiamo ovviamente parlando di Ivan Ilic, talento serbo classe 2001. Il toro segue il centrocampista da svariati giorni, anche se il Marsiglia dopo l’inserimento delle ultime ore sembrava aver avuto la meglio. Ora, stando a quanto riportato da Sky Sport, il ragazzo avrebbe ufficialmente declinato l’offerta del club francese per sposare il club piemontese, con la trattativa che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Si tratterebbe di un colpo importante per il Torino, che andrebbe ad aggiungere qualità al centrocampo di Ivan Juric. Il mercato è pronto ad infiammarsi, con il Torino pronto a piazzare il grande colpo in mezzo al campo. Ivan Juric è pronto ad abbracciare il suo nuovo centrocampista.