Fallimento De Ketelaere, i tifosi sono stufi: “Via in prestito”

Mesi difficili nei quali ha faticato ad imporsi: adesso la critica nei confronti di De Ketelaere si fa sempre più aspra

23 presenze, solo un assist in 1006′ in campo. I numeri di Charles De Ketelaere con il Milan lasciano di stucco e non in senso positivo.

Arrivato con grandi aspettative ed un esborso economico tutt’altro che trascurabile, il classe 2001 ha deluso su ogni fronte. E i tifosi, in tal senso, non le hanno mandate a dire e si sono fatti sentire su Twitter. Vogliono l’addio, magari immediato e in prestito, di Charles De Ketelaere. “Perchè il Milan non manda De Ketelaere in prestito? tipo alla Cremonese? Ricordo quel che fece l’Inter con Recoba: prestito al Venezia, trascinato alla salvezza”, un parallelismo che rende chiara la posizione dei tifosi sulla deludente prima parte di stagione del belga. In riferimento al possibile approdo di Zaniolo, un tifoso la tocca con forza: “Meglio una ‘testa calda’ che quel morto di sonno di De Ketelaere”. Un clima decisamente teso intorno all’ex Bruges, che ha la ‘colpa’ di essere costato davvero tanto al club campione d’Italia: quei 35 milioni investiti dalla società rossonera pesano ora come un macigno.

De Ketelaere out: c’è la furia rossonera

“Giocatore totalmente inutile per lo scacchiere rossonero, l’anno prossimo meglio venderlo o girarlo in prestito”, l’idea di un altro sostenitore del ‘Diavolo’.

Continua, poi, a spopolare il solito Hashtag #DeKetelaereout che non lascia dubbi sul fatto che la pazienza, nei confronti dell’ex Bruges, pare essere finita quasi del tutto. In attesa di conoscere le mosse che la dirigenza compierà in entrata in quella zona del campo, le critiche a De Ketelaere sono destinate a moltiplicarsi. Ecco i tweet:

@capuanogio ma il #Milan perchè non manda #DeKetelaere in prestito? Tipo alla Cremonese? Ricordo quel che fece l’Inter con Recoba: prestito al Venezia, trascinato alla salvezza. — Andrea Bianco (@andybianco10) January 26, 2023

#DeKetelaere fino ad oggi è stato decisivo in #SerieA quanto il mio amico immaginario ed ha gli stessi gol in campionato del mio pappagallo. Fenomeno. — Alberto Caccia (@Alberto_Caccia) January 25, 2023