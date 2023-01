Valanga Juventus: arrivano le squalifiche, che batosta

Non c’è pace per la Juventus: dopo la penalizzazione, ecco la concreta possibilità di diverse squalifiche all’orizzonte

Il 3-3 con l’Atalanta ha rallentato la corsa della Juventus che, dopo la penalizzazione di ben 15 punti, è adesso lontanissima dalla zona Champions.

I bianconeri, reduci da una grande rimonta, si ritrovano adesso a sperare in una svolta per tentare di raddrizzare una classifica decisamente deludente. L’Inchiesta Prisma va avanti, la penalizzazione per le plusvalenze fittizie sembra essere solo il primo passo verso quelli che saranno mesi roventi per la ‘Vecchia Signora’. Sì, perchè in casa Juventus si torna a tremare. Sembra, infatti, più che possibile il rischio di penalizzazioni per diversi profili di spicco, nell’ambito dell’ormai noto ‘patto’ per gli stipendi. Una squalifica pesante, quantificabile in un mese lontano dal rettangolo verde, per diversi calciatori che si sono resi protagonisti di un qualcosa di evidentemente non lecito. Se tra i possibili ‘condannati’ vi sono anche calciatori non più in forza alla Juventus (Dybala, Arthur e Bernardeschi), restano in cinque ancora sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’, a disposizione di Allegri, che rischiano tanto.

Juve, in cinque rischiano la squalifica: i nomi

Come anticipato, sarebbero cinque i giocatori attualmente ancora in bianconero e a rischio squalifica per un mese.

Da Leonardo Bonucci ad Adrien Rabiot, in scadenza a fine stagione con i bianconeri. Passando per McKennie, che da tempo è dato tra i possibili partenti a centrocampo, fino a Cuadrado (che dirà addio ‘gratis’ a giugno) e Szczesny. L’ennesima pessima notizia per il popolo bianconero che, dunque, rischia di vedere la squadra privata di cinque elementi tra i più utilizzati di Massimiliano Allegri.