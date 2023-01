Sorteggio Nations League, UFFICIALE: ecco l’avversaria dell’Italia

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati i match validi per la Final Four di Nations League: ecco con chi giocherà l’Italia di Mancini

Va detto che abbiamo assistito probabilmente ad uno dei Mondiali più belli e sorprendenti di sempre. Basti pensare alla finalissima che ha visto scontrarsi faccia a faccia Francia e Argentina: una gara ricchissima di emozioni e colpi di scena, che ha già segnato la storia di questo sport.

Ma, indubbiamente, per tutti noi italiani è stato complicato e doloroso seguire la manifestazione qatariota senza poter tifare tutti assieme l’Italia, come accaduto durante l’ultimo meraviglioso Europeo. Il passato non va assolutamente dimenticato, però è necessario andare avanti e, in tal senso, è giunta poco fa una novità abbastanza rilevante. Il riferimento è alla Nations League, più nello specifico la Final Four in programma dal 14 al 18 giugno a Rotterdam ed Enschede.

Sorteggio Nations League, sarà di nuovo Spagna-Italia in semifinale

L’estrazione al sorteggio di Nyon, cominciato intorno alle 11:30, ha stabilito che in semifinale gli Azzurri dovranno nuovamente affrontare la Spagna, passata nelle mani di Luis de la Fuente dopo l’addio a Luis Enrique. L’altra semifinale sarà Olanda-Croazia.

Italia e Spagna avevano già giocato contro nella semifinale di Nations League del 2021, fra le mura dello stadio San Siro. Le ‘Furie Rosse’ vinsero 2 a 1 grazie alla doppietta di Ferran Torres nel primo tempo. Ora la Nazionale targata Roberto Mancini avrà l’opportunità di prendersi la sua rivincita.