No a Zaniolo: c’è il clamoroso ritorno per il Milan

Il nome di Nicolò Zaniolo sta circolando nelle ultime ore come possibile colpo del Milan: vogliono il ritorno da urlo

Ancora un’altra sconfitta pesante per il Milan dopo la Supercoppa persa contro l’Inter: ora Stefano Pioli dovrà trovare subito la quadratura del cerchio. Il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi collezionando soltanto una vittoria in casa della Salernitana, poi per i rossoneri sono arrivati tanti passi falsi.

La dirigenza rossonera potrebbe così accontentare Stefano Pioli con colpi importanti già a partire da gennaio. La sessione invernale di calciomercato terminerà a breve e così Paolo Maldini avrà a disposizione pochi giorni per puntellare la rosa rossonera. Nel mirino ci sarebbe l’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, che vorrebbe cambiare aria dopo una prima parte di stagione non esaltante in giallorosso. Sarebbe un colpo davvero importante, ma i tifosi continuano ad invocare il ritorno di Franck Kessie, che ha lasciato a parametro zero il Milan per la nuova avventura al Barcellona. In Spagna il suo minutaggio non è stato altissimo, ma Xavi non intende lasciarlo partire ora. L’ivoriano è stato uno degli artefici dello Scudetto della scorsa stagione con Pioli che gli aveva disegnato un ruolo su misura per l’ex Atalanta.

Milan, Kessie torna di moda: i tifosi lo rivogliono

Sui social è iniziata la protesta dei rossoneri che hanno così anche invocato il ritorno di Kessie, pronto a cambiare aria in estate. Tanti tweet iconici per testimoniare la voglia di cambiare il trend in casa Milan.

Perdere kessie x un paio di milioni e spendere 35 x uno che ( ma sa giocare a pallone ??) rinnovare messias e non prendere zyeck ma soprattutto prendere zaniolo che in 2 anni ha fatto 3 gol booooooo mistero della fede — Simone (@Simone86milan) January 24, 2023

Al #Milan serve come l’aria un centrocampista, un sostituto di #kessie e invece pensano a #Zaniolo — Luigi Trunce (@LuigiTrunce) January 24, 2023