Inter e Juve, addio e firma imminente: arriva l’annuncio

Il calciomercato di Inter e Juventus è pronto ad infiammarsi: ecco l’annuncio sulla firma ormai imminente

Meno di una settimana e la sessione invernale di calciomercato andrà in archivio. Non vi sono stati movimenti di un certo rilievo anche se, da qui al 31 gennaio, tutto può ancora accadere.

È il caso di Inter e Juventus che vivono situazioni di classifica decisamente diverse. Se i nerazzurri hanno recentemente incassato il clamoroso ko casalingo contro l’Empoli, dicendo addio definitivamente al sogno scudetto, per la squadra di Allegri la situazione è decisamente più complicata. I 15 punti di penalizzazione inflitti per le plusvalenze fittizie che hanno coinvolto la Juventus hanno, di fatto, compromesso l’ecomiabile rimonta da qualche mese a questa parte del gruppo bianconero. In ottica mercato, però, sia nerazzurri che bianconeri potrebbero ricevere notizie importanti per quanto riguarda due obiettivi ormai da tempo nel mirino. Occhi in Spagna ed in particolar modo a Barcellona, dove le recenti scelte di Xavi per il futuro della rosa dei catalani potrebbero, in parte, far felici le due big di Serie A. Non è un mistero che tra le esigenze delle due squadre vi sia il rinforzare gli esterni di difesa. L’Inter saluterà Dumfries e Gosens, la Juventus è pronta a dire addio a zero a Cuadrado e Alex Sandro. Ecco perchè già a gennaio potrebbe accadere qualcosa.

Addio o rinnovo: “Ecco quando firmerà”

Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com‘, il Barcellona avrebbe ormai deciso di rinnovare il contratto di Marcos Alonso. Il terzino spagnolo, in scadenza a giugno, dovrebbe firmare fino al 2025 (con opzione per un’ulteriore stagione) secondo le direttive di Xavi.

Una brutta notizia per Inter e Juventus che potrebbero, invece, consolarsi con Hector Bellerin. L’ex Arsenal, infatti, non rientra più nei piani del tecnico spagnolo e la sua partenza già nei prossimi giorni può rappresenterare un’occasione ghiotta per Inzaghi e Allegri. Il contratto di Bellerin scadrà a fine stagione e il non rientrare più nei piani di Xavi non fa altro che aumentare le chance di vedere il 27enne di Badalona in Italia: i prossimi giorni, in tal senso, potrebbero portare ad una svolta last minute.