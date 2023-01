Rivoluzione Inter: via due top e dentro un super colpo

L’Inter potrebbe salutare subito Milan Skriniar e Denzel Dumfries. In entrata, occhio a Giorgio Scalvini già a gennaio: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il trionfo in Supercoppa italiana contro il Milan di Stefano Pioli, è tornata decisamente sulla terra con la sconfitta interna in occasione della 19esima giornata di Serie A in casa con l’Empoli di Paolo Zanetti.

I nerazzurri, scesi in campo senza mordente, sono stati battuti dai toscani con una rete di Tommaso Baldanzi, giovanissimo talento classe 2003 della squadra di Corsi. Il protagonista in negativo della serata è stato senza dubbio Milan Skriniar, capitano dell’Inter in scadenza di contratto. Il giocatore slovacco si è fatto espellere poco prima della fine del primo tempo lasciando i suoi compagni in dieci e creando una spaccatura, anche per via delle parole del suo agente, che difficilmente può essere sanata e che aumenta le probabilità di una sua partenza già in quest’ultima settimana di calciomercato invernale. Stessa fine che potrebbe fare un altro top player della squadra: stiamo parlando di Denzel Dumfries, sempre più ai margini nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, via Skriniar e Dumfries: pronto un tentativo per un talento in Serie A

L’Inter vorrebbe riuscire a monetizzare per almeno 20 milioni di euro dalla cessione di Milan Skriniar, ma tutto ora è nelle mani del PSG, forte di un potenziale accordo con il giocatore già per l’estate.

Per Dumfries i nerazzurri chiedono invece circa 40 milioni di euro per un totale di 60 dalle due partenze che aprirebbero le porte al possibile arrivo, già a gennaio, a Milano di Giorgio Scalvini. Il talento dell’Atalanta, in grado di agire sia a centrocampo che in difesa come braccetto di destra difensivo, ha una valutazione non inferiore ai 35 milioni di euro e Marotta potrebbe provare il colpaccio subito per non lasciare buchi nell’undici titolare di Inzaghi.