Ennesimo attacco alla Juve: e Mourinho gongola

La Juventus ancora al centro delle critiche, con un duro attacco che coinvolge anche la Roma: Mourinho può, però, sorridere

L’ultimo turno di Serie A ha visto il Napoli ribadire la sua supremazia nel torneo. In attesa che il Milan affronti domani la Lazio all’Olimpico, gli azzurri si godono il momento positivo.

Discorso diverso per la Juventus che in un rocambolesco 3-3 all’Allianz Stadium, non è andata oltre il pari contro l’Atalanta. Ma per i bianconeri i ‘guai’ vanno ben oltre il rettangolo verde: dopo la penalizzazione per le plusvalenze fittizie, non cessano gli attacchi al club torinese. In tal senso, Furio Focolari, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha parlato di Juventus ed in particolar modo di una delle operazioni di calciomercato che hanno caratterizzato la scorsa estate bianconera. La cessione di Dybala ha spaccato la tifoseria. Da chi, stanco delle prestazioni altalenanti e i continui infortuni è stato soddisfatto dalla partenza della ‘Joya’ finito poi alla Roma, a chi invece rimpiange amarante l’addio dell’argentino. Il noto giornalista torna all’attacco ed è proprio l’operazione Dybala al centro del discorso di Focolari, che mette nel mirino l’ormai ex ad Arrivabene. “Per Dybala bisogna parlare anche della Juventus. Quando Arrivabene ci disse che Dybala chiedeva troppi soldi e che non conveniva“.

Dybala, rimpianto Juve: “Dissero che non conveniva…”

Il giornalista conclude il suo intervento portando avanti una frecciata che coinvolge anche un altro bianconero che, il prossimo 30 giugno, andrà in scadenza contrattuale con la ‘Vecchia Signora.

“Arrivabene cercò di convincere tutti i tifosi juventini che Dybala non conveniva: conveniva Rabiot“, ha detto il giornalista. La convincente vittoria sullo Spezia ha visto l’ennesima prestazione maiuscola della ‘Joya’, un vero e proprio rimpianto per la Juventus che vive una stagione tribolata. L’argentino è ormai un cardine insostituibile nello scacchiere di Josè Mourinho che si gode, dunque, il suo gioiello: uno dei punti fermi per la prossima stagione dei giallorossi sarà proprio l’ex juventino, che resta tra le più discusse cessioni della recente storia della ‘Vecchia Signora’.