Tradimento completo: Juventus e Milan senza speranze

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per assicurarsi i migliori talenti in circolazione così come la Juventus: c’è il tradimento

I due top club d’Italia stanno attraversando così momenti complicati per vari motivi. Da una parte il Milan ha perso smalto collezionando poche vittorie in questo nuovo anno; dall’altra i bianconeri dovranno fare i conti con il meno 15 inflitto in classifica per l’inchieste sulle plusvalenze.

Le due compagini italiane continuano a lavorare in ottica futura per assicurarsi i migliori giocatori anche dalle big d’Europa. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport”, l’attaccante del Real Madrid, Marco Asensio, da sei anni con la maglia dei blancos, starebbe pensando al rinnovo contrattuale visto il suo contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno. Florentino Perez gli avrebbe già presentato la proposta del rinnovo, ma facendo così un’offerta al ribasso. Marco Asensio vorrebbe giocare con maggiore continuità e così il suo noto agente portoghese, Jorge Mendes, gli potrebbe così offrire la possibilità di volare anche al Barcellona. Idee suggestive in vista del suo futuro per conoscere il prima possibile la sua nuova destinazione. In quest’ottica Asensio è voglioso di esprimersi sempre su livelli altissimi per provare a tornare sempre più decisivo. Protagonista anche al Mondiale con l’ex Luis Enrique, che l’ha voluto con sè nonostante il minutaggio col contagocce di Carlo Ancelotti.

Asensio resta in Spagna, nuovi obiettivi per la Serie A

Juventus e Milan dovranno così virare su altri profili in vista della prossima stagione. L’altro obiettivo nel mirino della dirigenza rossonera sarebbe quello di Nicolò Zaniolo, pronto a dire alla Roma. Il talentuoso attaccante giallorosso non vede l’ora di andare via dalla Capitale, ma è difficile vederlo altrove in questi ultimi giorni di gennaio.

Asensio starebbe facendo le sue valutazioni per capire la sua prossima squadra. Il Real Madrid gli avrebbe offerto un rinnovo al ribasso per i prossimi anni, ma così lo stesso attaccante spagnolo vorrebbe qualcosa di diverso per cambiare definitivamente aria. Già in passato è stato ad un passo dalla cessione, che ora potrebbe arrivare.