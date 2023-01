L’Inter pronta a tuffarsi sul baby fenomeno: operazione in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi starebbe tenendo nel mirino il profilo di Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli di Zanetti: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, stasera al Meazza in San Siro, sfiderà l’Empoli di Paolo Zanetti in occasione della 19esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan di Stefano Pioli, sono di fronte ad una sfida fondamentale per la stagione vista la recente penalizzazione della Juventus, lo scontro diretto fra Lazio e Milan che si terrà nella serata di domani, il pareggio dell’Atalanta proprio in casa della Vecchia Signora e la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti sempre più lanciato in vetta alla classifica. Una serie di eventi che possono favorire la classifica in Serie A dell’Inter che potrebbe essere l’unica candidata a sfidare gli azzurri nella lotta per lo scudetto. Davanti c’è l’Empoli di Paolo Zanetti nel quale sta brillando la stellina di Tommaso Baldanzi, giovane fantasista classe 2003 che oggi ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha commentato così la gara con i nerazzurri: “Penso che l’Inter sia una grande squadra e che esprima un gran calcio. Per noi è una partita importante per vedere anche a livello siamo arrivati. È una specie di esame di maturità. Vedremo di provare a fare una grande partita”.

Calciomercato Inter, Baldanzi brilla e Inzaghi ci pensa

Tommaso Baldanzi si sta facendo largo come uno dei giocatori di maggior prospettiva del campionato italiano di Serie A. Il jolly di centrocampo e attacco dell’Empoli ha una valutazione ormai non inferiore ai 15 milioni di euro e l’Inter ci starebbe pensando in vista della prossima estate di calciomercato.

Gli uffici fra i nerazzurri e la società sono toscana sono ottimi, basti pensare al prestito di Satriano attualmente ad Empoli, o all’affare che ha portato Kristjan Asllani a Milano dove man mano sta trovando sempre più spazio. Baldanzi potrebbe fare un percorso simile, ma molto dipenderà anche da quelle che saranno le sue prestazioni nei prossimi mesi e dalla concorrenza sulle sue tracce.