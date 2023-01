Dumfries-Inter, svolta improvvisa: decisivo l’ex milanista

Il calciomercato dell’Inter passerà dal futuro di Denzel Dumfries: sorpresa per la cessione del nazionale olandese.

Archiviata la sfida contro l’Empoli, in casa Inter è tempo di valutare le prossime mosse in sede di calciomercato.

La squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad un’importante seconda parte di stagione. I nerazzurri sono già proiettati alla prossima stagione ed in particolare al calciomercato che registrerà diverse novità. A partire da Denzel Dumfries, già accostato agli addii pochi mesi fa e per il quale è in arrivo una svolta inattesa. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, in casa Real Madrid sembrerebbero prospettarsi novità importanti per l’undici di Carlo Ancelotti. Nell’ultima uscita vittoriosa contro l’Athletic Bilbao, i ‘Blancos’ hanno mostrato un cambiamento importante. Lo spagnolo Nacho, peraltro accostato in più riprese alla Serie A, ha giocato da titolare convincendo non poco come terzino destro. Un ruolo nel quale il 32enne, adattato, ha dato il meglio di sé anche in fase difensiva: posizione in campo che, con Carvajal tra i titolari, le ‘Merengues’ hanno patito molto. Nacho può essere quindi una soluzione tampone fino a giugno, con Carvajal relegato in panchina: dalla prossima estate, però, arriverà un grande colpo.

Dumfries a Madrid: la situazione

Tra i candidati in cima alla lista di Carlo Ancelotti c’è anche Denzel Dumfries, che nelle ultime settimane ha finito per lasciare spazio a Darmian nei titolari di Simone Inzaghi.

Adesso, quindi, si avvicinerebbe la cessione del nazionale olandese che l’Inter in estate cederà per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. In lista ci sono anche Porro e Frimpong, connazionale di Dumfries e protagonista con il Bayer Leverkusen. Situazione dunque in divenire, con il Real Madrid che sembrerebbe pronto ad accontentare Ancelotti con l’arrivo di un grande colpo sulla corsia destra di difesa: Dumfries in pole per l’allenatore di Reggiolo.