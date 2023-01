L’esterno che serve a Pioli: sta esplodendo (di nuovo) in Serie A

Torna in campo il Milan che questa sera affronterà la Lazio all’Olimpico in una gara da non fallire dopo un periodo buio. Intanto il mercato si concentra sul capitolo rinnovi, mentre per la prossima estate potrebbe essere potenziata anche la trequarti

È il momento di tornare in campo a macinare punti per il Milan, che dopo settimane di calo non può più concedersi passi falsi se vuole rimanere ancorato alle speranze scudetto. Il Napoli corre, mentre i rossoneri tra Serie A e coppe hanno tirato il freno.

I pareggi contro Roma e Lecce, l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia e il pesantissimo ko in Supercoppa Italiana hanno fatto calare il gelo dalle parti di Milanello, dove restano vivi anche i temi di mercato, tra rinnovi come quelli di Giroud e Leao, e tematiche future da affrontare. La trequarti resta una zona del campo che potrebbe necessitare di potenziamenti, viste le difficoltà sulla fascia destra di Saelemaekers e Messias, e quelle nel mezzo dei vari Diaz e soprattutto De Ketelaere. Facile pensare che per la prossima estate il Milan possa anche pensare ad un nuovo esterno capace di creare superiorità numerica, ed apportare quella tecnica e fantasia che al momento garantisce con discreta continuità, al netto di normali blackout, il solo Leao.

Calciomercato Milan, Boga è tornato a brillare: un esterno che fa al caso di Pioli

C’è un esterno che ai tempi del Sassuolo era già stato accostato al Milan, e che potrebbe anche tornare a stuzzicare alle giuste condizioni. Si tratta di Jeremie Boga, che solo ora sta vedendo decollare la sua avventura all’Atalanta.

Tra una miriade di problemi fisici, qualche equivoco tattico, ed una condizione quasi mai soddisfacente, l’esterno ivoriano è stato un vero comprimario alla corte di Gasperini. Nell’ultimo mese sembra però tornato ai fasti di Sassuolo con la bellezza di cinque assist ed un gol nelle ultime tre gare di Serie A, giocate tutte da grande protagonista. Velocità, dribbling, abilità nel saltare l’uomo, tiro e passaggio sono tutte caratteristiche di un Boga a caccia della miglior versione di se stesso. Sta provando ad essere ciò che sarebbe dovuto essere dal principio e a questo ritmo rischia non solo di essere arma in più per l’Atalanta ma anche papabile uomo mercato per squadre a cui serve un esterno di velocità e fantasia. Idea estiva per il Milan nel 4-2-3-1 con l’asse Milan-Atalanta, che come capitato spesso, nel caso potrebbe anche riaccendersi.