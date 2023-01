Derby di mercato a costo zero: Pioli sfida Inzaghi

Il Milan si aggiunge all’Inter nella caccia al difensore centrale inglese in uscita dalla Roma nella prossima finestra di mercato a parametro zero

I deludenti risultati maturati nel corso delle ultime uscite ufficiali tra campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa hanno fatto ricredere molti sui buoni propositi della gestione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Buona parte delle criticità vanno certamente imputate al tecnico, come spesso accade in questi casi. Ma per il resto, molto dipende anche da qualche individualità risultata sottotono. Oltre ai vari Origi, De Ketelaere, Tatarusanu e Dest, a preoccupare il tecnico rossonero è anche la tenuta difensiva. In questo la formazione del Milan non è stata fortunata nel corso degli ultimi due anni: i troppi infortuni hanno costretto al turnover continuo. Neppure il reintegro di Kjaer sembra avere cambiato la situazione in meglio. Così il direttore sportivo Maldini starebbe valutando l’idea di convogliare energie e risorse – in maniera molto limitata – sul mercato alla ricerca di una nuova alternativa per la difesa.

Calciomercato, Smalling nella morsa delle milanesi

Ecco che nelle ultime ore è spuntato il nome di Chris Smalling, centrale inglese in uscita a parametro zero dalla Roma di Mourinho la prossima estate. Il calciatore non sembra rientrare nei piani della dirigenza giallorossa per poter discutere di un rinnovo, così molte società italiane ed estere hanno iniziato la lunga trafila di contatti.

Il Milan dovrebbe spartirsi la piazza soprattutto con l’Inter di Simone Inzaghi. I cugini nerazzurri, rivali di sempre anche sul mercato, hanno infatti mostrato interesse per Smalling diverse settimane orsono e sono decisi più che mai nel chiudere la trattativa per la sua annessione prossimamente. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, travolta però dalle vicende extra campo in questo periodo.