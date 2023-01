HIGHLIGHTS Ferrari illude, ma Dionisi non vince più: Monza-Sassuolo 1-1

Il Sassuolo di Dionisi sembra aver perso ogni confidenza con la vittoria. Ammonta a 4 sconfitte e un pareggio il bottino nelle ultime 5 uscite

Il Sassuolo, ospite del Monza, era chiamato a fornire una prestazione di livello e soprattutto a scacciare la crisi nera che attanaglia gli emiliani dallo scorso anno prima della sosta Mondiale. Gianluca Caprari ha rovinato la festa a Dionisi, che ora dovrà certamente farsi due conti e scongiurare la zona retrocessione che dista 5 punti.

La prima frazione di gioco vede subito il Monza protagonista, quando al 9′ è Gianluca Caprari a trovarsi in ottima posizione all’interno dell’area. Il suo tiro però viene deviato dalla difesa neroverde, guadagnando solo un corner. Al 13′ però è Ferrari a regalare una doccia fredda agli avversari, infatti sugli sviluppi di un corner la palla atterra proprio nella zona di competenza del difensore, che batte a rete beffando i brianzoli. Il Sassuolo ha l’occasione di raddoppiare grazie a Pedro Obiang, che però al 41′ viene fermato dalla traversa a seguito di un buon tiro. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-1 in favore degli emiliani.

Monza-Sassuolo: highlights, tabellino e classifica

La seconda metà di gara si apre un po’ in sordina rispetto alla prima, tanto che bisogno attendere il 60′ per vedere un’azione degna di nota.

Il Monza trova infatti il pareggio grazie a Gianluca Caprari, che è stato bravo a lasciar partire un tiro molto potente dal limite dell’area, su cui Pegolo nulla ha potuto. Trascorsi 15′ minuti i neroverdi rischiano di andare sotto e, grazie a Pegolo, Gytkjaer non trova la rete, forse anche un po’ complice l’imprecisione. Il secondo tempo non ha molto altro da regalare agli spettatori, se non l’occasione per Domenico Berardi, che all’84’ spara fuori un tiro dopo essersi liberato in area. In Lombardia il match termina con il risultato di 1-1.

MONZA-SASSUOLO 1-1

13′ Ferrari (S), 60′ Caprari (M)

Classifica di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus 22, Bologna 22, Empoli 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, H. Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.

*A breve gli highlights della partita